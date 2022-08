La mossa di Putin: un milione di rubli a chi fa dieci figli (Di giovedì 18 agosto 2022) “Una ricompensa di 5 lire per ogni figlio” di una famiglia composta da almeno 9 persone (compresi i genitori) e “un’agevolazione di 15 lire se viene battezzato con un nome patriottico scelto tra Benito, Italo, Vittorio Emanuele, Amedeo, Maria, Italia, Umberto, Ermanno e Arnaldo”. È il maggio del 1939 quando l’allora re d’Italia Vittorio Emanuele III – emulando la Croce d’onore per le madri tedesche voluta in Germania appena un anno prima dal cancelliere Adolf Hitler – promulga la legge numero 917 con cui viene istituita la Medaglia d’onore per le madri di famiglie numerose. Un riconoscimento tanto formale quanto sostanziale che il capo del governo Benito Mussolini decise di destinare, a spese dello Stato, alle madri di famiglie costituite da almeno sette figli viventi oppure caduti in guerra o per la causa nazionale. Un sostegno – affiancato alla già ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 18 agosto 2022) “Una ricompensa di 5 lire per ognio” di una famiglia composta da almeno 9 persone (compresi i genitori) e “un’agevolazione di 15 lire se viene battezzato con un nome patriottico scelto tra Benito, Italo, Vittorio Emanuele, Amedeo, Maria, Italia, Umberto, Ermanno e Arnaldo”. È il maggio del 1939 quando l’allora re d’Italia Vittorio Emanuele III – emulando la Croce d’onore per le madri tedesche voluta in Germania appena un anno prima dal cancelliere Adolf Hitler – promulga la legge numero 917 con cui viene istituita la Medaglia d’onore per le madri di famiglie numerose. Un riconoscimento tanto formale quanto sostanziale che il capo del governo Benito Mussolini decise di destinare, a spese dello Stato, alle madri di famiglie costituite da almeno setteviventi oppure caduti in guerra o per la causa nazionale. Un sostegno – affiancato alla già ...

