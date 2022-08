Giustizia, Boschi: “La separazione delle carriere delle toghe resta importante” (Di giovedì 18 agosto 2022) ROMA – “Il Giustizialismo è un’aberrazione, noi riconosciamo solo i valori della Costituzione quindi stiamo nel garantismo”. Lo ha detto l’onorevole Maria Elena Boschi (foto), presidente dei deputati di Italia Viva, nel corso della conferenza stampa odierna al senato per la presentazione dell’alleanza Azione-Iv. Boschi ha rivendicato la necessità di raccogliere “il grido di allarme arrivato da milioni di cittadini che hanno votato i referendum sulla Giustizia”, spiegando fra le altre cose che “per noi resta un tema importante, al centro del nostro programma, la separazione delle carriere dei magistrati e la necessità di riformare con più coraggio il Csm”. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di giovedì 18 agosto 2022) ROMA – “Illismo è un’aberrazione, noi riconosciamo solo i valori della Costituzione quindi stiamo nel garantismo”. Lo ha detto l’onorevole Maria Elena(foto), presidente dei deputati di Italia Viva, nel corso della conferenza stampa odierna al senato per la presentazione dell’alleanza Azione-Iv.ha rivendicato la necessità di raccogliere “il grido di allarme arrivato da milioni di cittadini che hanno votato i referendum sulla”, spiegando fra le altre cose che “per noiun tema, al centro del nostro programma, ladei magistrati e la necessità di riformare con più coraggio il Csm”. L'articolo L'Opinionista.

MiloBagno : Grazie @meb per averci ricordato di come la #politica non debba “urlare” per veicolare e trasmettere dei messaggi,… - nonstop9981 : RT @Lopinionista: Giustizia, Boschi: “La separazione delle carriere delle toghe resta importante” - Lopinionista : Giustizia, Boschi: “La separazione delle carriere delle toghe resta importante” - PoliticaNewsNow : Boschi (Iv): “La riforma giustizia rimane tema centrale“ - Parlamenteide : Ore 15:30 - Boschi (Iv), riforma giustizia rimane tema centrale / via @SkyTg24 -