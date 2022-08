Cesate | tre amici e l’impresa “sull’Himalaya d’Italia”

Leggi su ilnotiziario

(Di giovedì 18 agosto 2022) Antonio, Agostino e Luca: tre nel", in attesa di Chicago. Tre con una grande passione in comune, la corsa e le sfide sportive, Antonio Sollennità, Agostino Maresca e Luca Giovagnoli, si sono cimentati in una impresa decisamente impegnativa. Il Monterosa Est Himalayan trail, una gara di trail running nella ...