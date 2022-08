Atletica, Vittoria Fontana: “Ho sentito tirare in uscita dalla curva, spero non sia nulla di serio” (Di giovedì 18 agosto 2022) Si è aperto come peggio non potrebbe il cammino di Vittoria Fontana ai Campionati Europei di Atletica leggera 2022 in quel di Monaco di Baviera. La sprinter azzurra è stata infatti eliminata nelle batterie dei 200 metri con un pessimo crono di 23?63, accusando inoltre un problema fisico che rischia di metterla fuori gioco anche in vista della staffetta. “Sono uscita dalla curva e ho iniziato a sentire tirare, ci ho provato lo stesso anche se magari dovevo fermarmi. spero che sia solo un po’ di rigidità o un crampo e che non sia nulla di più serio“, racconta la 22enne nativa di Gallarate ai microfoni di Rai Sport. “Sicuramente ho fatto la stagione che volevo e che non volevo, nel senso che volevo finire bene qua. ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 agosto 2022) Si è aperto come peggio non potrebbe il cammino diai Campionati Europei dileggera 2022 in quel di Monaco di Baviera. La sprinter azzurra è stata infatti eliminata nelle batterie dei 200 metri con un pessimo crono di 23?63, accusando inoltre un problema fisico che rischia di metterla fuori gioco anche in vista della staffetta. “Sonoe ho iniziato a sentire, ci ho provato lo stesso anche se magari dovevo fermarmi.che sia solo un po’ di rigidità o un crampo e che non siadi più“, racconta la 22enne nativa di Gallarate ai microfoni di Rai Sport. “Sicuramente ho fatto la stagione che volevo e che non volevo, nel senso che volevo finire bene qua. ...

