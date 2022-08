Arrestato il 20enne che investì e uccise il piccolo Mohanad | aveva assunto droghe

Leggi su nextquotidiano

(Di giovedì 18 agosto 2022) Lo scorso 9 agosto ha investito e ucciso un 11enne in sella alla sua bici, ilMoubarak, e oggi per Nour Amdouni, 20 anni, è scattato l’arresto. Al giovane non è bastato costituirsi alla polizia stradale e giustificare la sua fuga come una “crisi di panico” per evitare la misura cautelare chiesta dal pm di Milano Rosario Ferracane. A incidere sulla richiesta cautelare sono stati “la gravissima condotta di guida assunta in occasione del sinistro stradale”: il giovane si è messo alla guida dell’auto “senza aver mai conseguito la patente di guida, in stato di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti” e a una velocità “elevata (oltre i 90 chilometri con un limite di 50, ndr) e pur in presenza di un impedimento fisico legato al fatto di avere una gamba ingessata”.il pirata della ...