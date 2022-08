Tuttosport – Juve-Depay | accordo! Manca solo il Barcellona

(Di mercoledì 17 agosto 2022) 2022-08-17 09:36:10 Torino, l’ultimo titolo di: TORINO – Sembrava la giornata giusta, quella di ieri, per chiudere definitivamente i conti. Almeno, così dicevano dalla Spagna, lì dove Memphisgioca, anche se ancora per poco: almeno questo è ciò che si augurano alla Continassa. Doveva arrivare la chiusura dell’affare appena dopo Ferragosto e non è detto che non possa effettivamente succedere nelle prossime ore: basta, si fa per dire, che ildica sì e liberi Memphis, in modo che l’oranje possa prendere il primo volo utile per l’aeroporto di Caselle, Torino. Semplice? Più o meno, però c’è ottimismo, anche se devono andare a incastrarsi alcuni tasselli. Ma andiamo con ordine ed entriamo nel dettaglio. Guarda la gallery Serie A, dallaal Milan: l’età media delle rose La situazione al ...

TORINO - Sembrava la giornata giusta, quella di ieri, per chiudere definitivamente i conti. Almeno, così dicevano dalla Spagna, lì dove Memphis Depay gioca, anche se ancora per poco: almeno questo è ...Su '', spazio al forcing della Juventus per l'attacco: 'Depay -: ACCORDO!'. Di spalla, l'inevitabile tributo a Jacobs: 'Ancora TU! Jacobs ci fa godere di nuovo'. In taglio alto, novità ...TORINO - Ora sì. Ci son segnali d'un Dusan Vlahovic in formato Juventus e d'una Juventus - viceversa - in formato Vlahovic. Più, come dire: assist... enziale. Dopo una prima fase di Juventus-Sassuolo ...