“Trovato morto nel suo letto”. Choc nel cinema, l’attore si è spento a 41 anni (Di mercoledì 17 agosto 2022) Ormai quasi due decenni fa, era stato uno dei primi talenti ad essere scoperto tramite i primissimi talent show del mondo della televisione. Aveva convinto chiunque, dando così inizio ad una fiorente quanto indimenticabile carriera in ambito della musica internazionale, non solo Darius Danesh era anche attore. È stato Trovato morto. È sempre difficile realizzare che una persona giovane, per di più di grande carisma, cervello e talento, venga a mancare così presto e senza alcun tipo di preavviso. Le indagini sulle cause della scomparsa di Darius Danesh al momento sono tutt’ra in corso e ci sarà tanto da scoprire ancora. Il cantante mancherà terribilmente a tutti. Darius Danesh, morto l’attore “È con immensa tristezza, che annunciamo la morte di Darius Campbell Danesh”, si legge nel comunicato che la ... Leggi su tuttivip (Di mercoledì 17 agosto 2022) Ormai quasi due decenni fa, era stato uno dei primi talenti ad essere scoperto tramite i primissimi talent show del mondo della televisione. Aveva convinto chiunque, dando così inizio ad una fiorente quanto indimenticabile carriera in ambito della musica internazionale, non solo Darius Danesh era anche attore. È stato. È sempre difficile realizzare che una persona giovane, per di più di grande carisma, cervello e talento, venga a mancare così presto e senza alcun tipo di preavviso. Le indagini sulle cause della scomparsa di Darius Danesh al momento sono tutt’ra in corso e ci sarà tanto da scoprire ancora. Il cantante mancherà terribilmente a tutti. Darius Danesh,“È con immensa tristezza, che annunciamo la morte di Darius Campbell Danesh”, si legge nel comunicato che la ...

