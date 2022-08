“Sono verace e rock and roll”, ex tronista si autocandida per il Grande Fratello Vip (Di mercoledì 17 agosto 2022) Vi ricordate di Jessica Antonini? L’ex tronista di Uomini e Donne, intervistata da the pipol, parla del suo desiderio di poter partecipare al Grande Fratello Vip come concorrente. Jessica Antonini si candida per il Grande Fratello Vip: “Sono adatta!” Amo i reality, tutti. Ma ammetto che fare il Grande Fratello Vip sarebbe uno dei miei... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 17 agosto 2022) Vi ricordate di Jessica Antonini? L’exdi Uomini e Donne, intervistata da the pipol, parla del suo desiderio di poter partecipare alVip come concorrente. Jessica Antonini si candida per ilVip: “adatta!” Amo i reality, tutti. Ma ammetto che fare ilVip sarebbe uno dei miei... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

