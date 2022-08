Salernitana, colpo Boulaye Dia: arriva dal Villareal in prestito con diritto riscatto (Di mercoledì 17 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBoulaye Dia è un nuovo calciatore della Salernitana. L’attaccante, senegalese di nascita ma con passaporto francese, è arrivato oggi a Salerno per iniziare la nuova avventura. Il 25enne arriva in prestito dal Villareal con diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro. La trattativa era stata intavolata già a luglio senza decollare. Nei giorni scorsi c’è stato un ritorno di fiamma che ha portato alla fumata bianca. Dia domani effettuerà le visite mediche e poi sosterrà il primo allenamento agli ordini di Davide Nicola che lo convocherà subito in vista della trasferta di sabato in casa dell’Udinese. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 17 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoDia è un nuovo calciatore della. L’attaccante, senegalese di nascita ma con passaporto francese, èto oggi a Salerno per iniziare la nuova avventura. Il 25enneindalcondifissato a 12 milioni di euro. La trattativa era stata intavolata già a luglio senza decollare. Nei giorni scorsi c’è stato un ritorno di fiamma che ha portato alla fumata bianca. Dia domani effettuerà le visite mediche e poi sosterrà il primo allenamento agli ordini di Davide Nicola che lo convocherà subito in vista della trasferta di sabato in casa dell’Udinese. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

