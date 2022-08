Nuotoi | Europei 2022 Le pagelle | Panziera e Martinenghi | storico bis! Paltrinieri | niente effetto sorpresa

Leggi su oasport

(Di mercoledì 17 agosto 2022) ALBERTO RAZZETTI 7.5: Una cosa Alberto Razzetti non doveva fare per non perdere l’argento, tenere la scia di Milak nella prima parte di gara. E’ rimasto lì, nella terra di nessuno, lontano da Milak e preda di chi inseguiva. Il rischio di crollare e scendere dal podio c’era ma il “Razzo” non alza bandiera bianca così facilmente ed è arrivata la seconda medaglia dell’Europeo e l’impressione è che possa non essere l’ultima perchè in semifinale dei 200 misti, pur senza esagerare, lascia capire che può essere grande protagonista domani. GIACOMO CARINI 7: Si prende la seconda finale europea al termine di un anno in cui è stato protagonista a tutti i livelli, continentale e mondiale. Un quarto posto che conta tantissimo, ottenuto nel boato della folla del Foro Italico, nella fase forse piùà alta (finora) di una carriera che ha conosciuto momenti difficili. SILVIA DI PIETRO 7.5: Va a poco più ...