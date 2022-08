No | Elon Musk non comprerà il Manchester United

Leggi su giornalettismo

(Di mercoledì 17 agosto 2022)e Cristiano Ronaldo sotto lo stesso tetto? Neanche per sogno. In primo luogo perché CR7 sembra destinato a lasciare, in secondo luogo perché l’uscita disu un possibile acquisto della squadra dei Red Devils era soltanto una boutade. Una delle tante del miliardario che utilizza Twitter a suo uso e consumo (anche senza possederlo, nonostante la trattativa da 44 miliardi di dollari) e che, con una sola frase sul social network, manda in subbuglio appassionati, giornalisti e – non ultimo – investitori di borsa. Tutto, infatti, è nato da un suo tweet:acquista ilper davvero? LEGGI ANCHE > Gli amici dihanno ricevuto una citazione per ...