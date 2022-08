Manila Nazzaro, una speciale sorpresa in spiaggia: la reazione dell’ex gieffina (VIDEO) (Di mercoledì 17 agosto 2022) Manila Nazzaro riceve un regalo speciale da parte di una fan direttamente in spiaggia: ecco la reazione dell’ex gieffina Manila Nazzaro è amatissima da tantissime persone di ogni età. L’ex Miss Italia lo scorso settembre ha varcato la porta rossa della Casa del Grande Fratello Vip realizzando un’indimenticabile percorso. La sua avventura all’interno della Casa più spiata d’Italia ha lasciato il segno nel cuore di tantissimi italiani. La Nazzaro dopo la partesi vissuta nel reality show è tornata subito al lavoro su nuovi progetti. L’ex gieffina ha pubblicato il suo primo libro dal titolo “Cintura rosa di sopravvivenza” e successivamente è uscita la sua prima capsule di make-up con il noto brand Sophie ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 17 agosto 2022)riceve un regaloda parte di una fan direttamente in: ecco laè amatissima da tantissime persone di ogni età. L’ex Miss Italia lo scorso settembre ha varcato la porta rossa della Casa del Grande Fratello Vip realizzando un’indimenticabile percorso. La sua avventura all’interno della Casa più spiata d’Italia ha lasciato il segno nel cuore di tantissimi italiani. Ladopo la partesi vissuta nel reality show è tornata subito al lavoro su nuovi progetti. L’exha pubblicato il suo primo libro dal titolo “Cintura rosa di sopravvivenza” e successivamente è uscita la sua prima capsule di make-up con il noto brand Sophie ...

361_magazine : - lorenzosarro5 : @Cinguetterai buon compleanno manuela piras #e quetiapina a stefania carta via della boce n 12 empoli fi 50053 quet… - AngoloDV : Manila Nazzaro: l'inaspettato annuncio a Ferragosto #gfvip #manila #angolodellenotizie #grandefratellovip #isola… - lorenzosarro5 : @Francy11412804 @harsiness #QUIETIAPINARISPERDALLARGACTILDEPAKIN PER FARE VIVERE IN UN CASTELLO LULU SALASSIE E I S… - 361_magazine : -