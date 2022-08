“Impegno per il tetto al prezzo del gas”, la promessa di Di Maio (Di mercoledì 17 agosto 2022) ROMA – “Impegno per il tetto al prezzo del gas”. E’ questa la promessa del ministro degli Esteri e leader di Impegno Civico, Luigi Di Maio. “Ieri i prezzi del gas hanno toccato un nuovo massimo a 250 euro al megawattora alla borsa di Amsterdam, per poi stabilizzarsi a 223. Siamo passati dai circa 84 L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Di Maio sul gas: “Battaglia concreta per il tetto europeo al prezzo” “Ad oggi forniture di gas da Russia regolari”, parola di Di Maio Di Maio e l’accordo europeo per il vaccino Di Maio fa chiarezza sul Mes Di Maio torna a parlare del salario ... Leggi su webmagazine24 (Di mercoledì 17 agosto 2022) ROMA – “per ilaldel gas”. E’ questa ladel ministro degli Esteri e leader diCivico, Luigi Di. “Ieri i prezzi del gas hanno toccato un nuovo massimo a 250 euro al megawattora alla borsa di Amsterdam, per poi stabilizzarsi a 223. Siamo passati dai circa 84 L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Disul gas: “Battaglia concreta per ileuropeo al” “Ad oggi forniture di gas da Russia regolari”, parola di DiDie l’accordo europeo per il vaccino Difa chiarezza sul Mes Ditorna a parlare del salario ...

marcodimaio : Tanti, anche giustamente, si stanno impegnando per risolvere i disagi causati da #Dazn. Ma basterebbe un centesimo… - berlusconi : Ho presieduto il Comitato di presidenza di Forza Italia, che ha ratificato gli adempimenti in vista delle prossime… - valeriafedeli : Non sono candidata, ma proseguirò l'impegno politico sul territorio, per continuare a cercare soluzioni che miglior… - MetelliGiovanni : @ASRomaNostalgia Leandro Cufre', non era un campione ma per quanto mi riguarda non dimentico il suo impegno, ci ha… - dani_ela_daveri : RT @berlusconi: Il vostro impegno e la vostra determinazione sono essenziali per vincere. E non dimenticatelo mai: chi ci crede combatte, c… -