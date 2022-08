DAZN, rimborsi in arrivo dopo i disservizi: cifre e modalità (Di mercoledì 17 agosto 2022) La prima giornata di campionato ha svelato nuovi problemi tecnici per DAZN. In arrivo i rimborsi per gli utenti Il campionato di calcio è partito con largo anticipo rispetto al solito. Il Ferragosto degli italiani appassionati dello sport più popolare al mondo è partito all’insegna del calcio. L’anticipo è dovuto al fatto che alla fine L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di mercoledì 17 agosto 2022) La prima giornata di campionato ha svelato nuovi problemi tecnici per. Inper gli utenti Il campionato di calcio è partito con largo anticipo rispetto al solito. Il Ferragosto degli italiani appassionati dello sport più popolare al mondo è partito all’insegna del calcio. L’anticipo è dovuto al fatto che alla fine L'articolo proviene da Consumatore.com.

