Borsa: Milano positiva (+0,5%), acquisti su Unicredit e Bper (Di mercoledì 17 agosto 2022) Si conferma positiva Piazza Affari nella prima mezz'ora di scambi, con l'ndice Ftse Mib in crescita dello 0,5% a 23.111 punti. Stabile a quota 215,1 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 17 agosto 2022) Si confermaPiazza Affari nella prima mezz'ora di scambi, con l'ndice Ftse Mib in crescita dello 0,5% a 23.111 punti. Stabile a quota 215,1 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali ...

24ORERadiocor : Borsa: Europa tenta il rialzo con Milano a +0,5%, corre ancora il gas - Il Sole 24 ORE #ftse #borsa… - ansa_economia : Borsa: Milano apre in rialzo, +0,41%. Indice Ftse Mib a quota 23.092 punti #ANSA - fisco24_info : Borsa: Milano positiva (+0,5%), acquisti su Unicredit e Bper: Stabile a quota 215,1 punti il differenziale tra Btp… - MKT_INS : Apertura #Borsa: A Milano il #FtseMib guadagna lo 0,5% in area 23.110 punti. In frazionale rialzo anche l’#Ibex35 d… - fisco24_info : Borsa: Milano apre in rialzo, +0,41%: Indice Ftse Mib a quota 23.092 punti -