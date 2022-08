Tuffi | Eduard Timbretti Gugiu | “Doppia medaglia | grande inizio!” Sarah Jodoin Di Maria | “La tensione c’era”

Leggi su oasport

(Di martedì 16 agosto 2022) Un ottimo risultato è arrivato quest’oggi nel sincro misto dalla piattaforma agli Europei di2022 a Roma grazie aDi: i due azzurri, grazie al punteggio totale (dopo cinque) di 290.82, hanno conquistato ladi bronzo, merito di una gara senza grosse sbavature, ordinaria, conclusa ottimamente grazie ailiberi. Non sono mancate infatti le difficoltà in quelli obbligatori, dove a detta degli stessi azzurri si poteva fare meglio; tuttavia, una sorta di riscatto è arrivato grazie agli ultimi, decisivi per portare a casa una splendida, la seconda per la Nazionale Italiana neidopo ...