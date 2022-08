Tra beghe e veleni, ma votare sarà una cosa seria? (Di martedì 16 agosto 2022) La campagna elettore – c’era da aspettarselo – parte subito con i veleni ed i reciproci insulti, caratterizzandosi per un duello Pd-FdI su chi mai sarà il primo partito, portandosi dietro la coda avvelenata delle polemiche sulle mancate o nuove alleanze in un prevedibile crescendo da qui al 25 settembre. Liti e sfottò incrociati tra avversari ed ex-compagni di viaggio. Dal “Calenda è un fascista” di Fratoianni (ma non dovevano correre insieme?) all’accusa di anti-mattarellismo a Berlusconi accusato di voler abbattere anzitempo l’attuale inquilino del Quirinale. Si delineano i temi: l’accusa da destra al Pd è di aver ammucchiato un’armata Brancaleone, la replica è – ovviamente – innanzitutto sul tasso di fascismo presuntivamente ancora presente nel dna politico di Giorgia Meloni. Tutto fa brodo pur di alzare il tiro. Se Berlusconi rispolvera il vecchio ... Leggi su formiche (Di martedì 16 agosto 2022) La campagna elettore – c’era da aspettarselo – parte subito con ied i reciproci insulti, caratterizzandosi per un duello Pd-FdI su chi maiil primo partito, portandosi dietro la coda avvelenata delle polemiche sulle mancate o nuove alleanze in un prevedibile crescendo da qui al 25 settembre. Liti e sfottò incrociati tra avversari ed ex-compagni di viaggio. Dal “Calenda è un fascista” di Fratoianni (ma non dovevano correre insieme?) all’accusa di anti-mattarellismo a Berlusconi accusato di voler abbattere anzitempo l’attuale inquilino del Quirinale. Si delineano i temi: l’accusa da destra al Pd è di aver ammucchiato un’armata Brancaleone, la replica è – ovviamente – innanzitutto sul tasso di fascismo presuntivamente ancora presente nel dna politico di Giorgia Meloni. Tutto fa brodo pur di alzare il tiro. Se Berlusconi rispolvera il vecchio ...

lacittanews : La campagna elettore – c’era da aspettarselo – parte subito con i veleni ed i reciproci insulti, caratterizzandosi… - deralte48 : RT @TerreImpervie: Ribadisco, la coalizione ANTIZIZTEMA mette come capolista la Lollo che ha passato gli ultimi anni a fare propaganda prov… - Vafankulu_Euru : RT @TerreImpervie: Ribadisco, la coalizione ANTIZIZTEMA mette come capolista la Lollo che ha passato gli ultimi anni a fare propaganda prov… - PaoloLeChat : @SailorMeiko 4 hotel per vedere i servizi e le location. Il resto è noiosello secondo me MasterChef o Canada o Aust… - dolores20943592 : RT @TerreImpervie: Ribadisco, la coalizione ANTIZIZTEMA mette come capolista la Lollo che ha passato gli ultimi anni a fare propaganda prov… -