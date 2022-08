Spread: sale a 214 punti base, Btp al 3,1% (Di martedì 16 agosto 2022) Corrente di tensione sui titoli di Stato europei e soprattutto su quelli italiani: il Btp a 10 anni sale nel rendimento di 14 punti base al 3,1%. Lo Spread con il Bund tedesco è a quota 214, dopo aver ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 16 agosto 2022) Corrente di tensione sui titoli di Stato europei e soprattutto su quelli italiani: il Btp a 10 anninel rendimento di 14al 3,1%. Locon il Bund tedesco è a quota 214, dopo aver ...

Borse positive, ma Piazza Affari resta indietro. Spread a 215 punti, gas sui massimi Sale anche il rendimento con il saggio del benchmark italiano che va oltre il 3%. Andamento dello spread Btp / Bund Euro in calo, gas sui massimi Sul mercato valutario, l'euro scivola sotto 1,02 ... Borsa: Milano tiene, spread sopra 211 punti, corre Leonardo (ANSA) - MILANO, 16 AGO - Piazza Affari si conferma in rialzo a fine mattinata, con l'indice Ftse Mib in crescita dello 0,2% a 23.014 punti.