"Scuse vigliacche". Bomba sul Pd, sfogo durissimo di Lotti: Letta ora trema (Di martedì 16 agosto 2022) La resa dei conti è arrivata. Era solo questione di tempo. La notte dei lunghi coltelli del Pd è appena passata e in questa lunga giornata scatta la valanga di veleno nella guerra intestina che sta coinvolgendo Letta per le scelte sulle liste. Come vi abbiamo già raccontato Monica Cirinnà ha rifiutato la candidatura perché spedita in un collegio perdente. Ma l'altro grande escluso è Luca Lotti e la sua corrente di Base Riformista. L'ex braccio destro di Renzi rimasto nelle schiere del Pd non le ha mandate a dire e con un comunicato durissimo ha attaccato la scelta del segretario Letta: "Il segretario del mio partito ha deciso di escludermi dalle liste per le prossime elezioni politiche. Mi ha comunicato la sua scelta spiegando che ci sono nomi di calibro superiore al mio. Confesso di non avere ben capito se si riferiva ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 16 agosto 2022) La resa dei conti è arrivata. Era solo questione di tempo. La notte dei lunghi coltelli del Pd è appena passata e in questa lunga giornata scatta la valanga di veleno nella guerra intestina che sta coinvolgendoper le scelte sulle liste. Come vi abbiamo già raccontato Monica Cirinnà ha rifiutato la candidatura perché spedita in un collegio perdente. Ma l'altro grande escluso è Lucae la sua corrente di Base Riformista. L'ex braccio destro di Renzi rimasto nelle schiere del Pd non le ha mandate a dire e con un comunicatoha attaccato la scelta del segretario: "Il segretario del mio partito ha deciso di escludermi dalle liste per le prossime elezioni politiche. Mi ha comunicato la sua scelta spiegando che ci sono nomi di calibro superiore al mio. Confesso di non avere ben capito se si riferiva ...

