Roma, Belotti a tutti i costi. Ma le cessioni sono in stallo (Di martedì 16 agosto 2022) Belotti a tutti i costi . Per il centravanti siamo entrati nella settimana decisiva. L'ex granata non aspetta oltre, mentre Mourinho insiste per averlo, con un pressing incessante nei confronti della ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 16 agosto 2022). Per il centravanti siamo entrati nella settimana decisiva. L'ex granata non aspetta oltre, mentre Mourinho insiste per averlo, con un pressing incessante nei confronti della ...

AlfredoPedulla : #Belotti: oggi il #Galatasaray ha offerto 4,5 milioni a stagione più premio alla firma. Lui aspetta ancora solo la #Roma - DiMarzio : #Calciomercato | @OfficialASRoma, #Pinto a Milano al lavoro per concludere alcune cessioni. Solamente dopo, la Roma… - marcoconterio : ?????? L'#OGCNice si è inserito con forza in queste ore nella trattativa tra Andrea Belotti e la #Roma @TuttoMercatoWeb - erporomarchese : RT @ReteSport: ?? #Belotti vuole solo la #Roma e finora ha rifiutato tutte le altre offerte - erporomarchese : RT @Alessandroad05: Le uscite sono bloccate, #Belotti nn viene, #Zaniolo vuole andare alla Juve, #Mourinho è scontento, #Pinto in difficolt… -