Patron Angeli e il rilancio del marchio

(Di martedì 16 agosto 2022) Obiettivo preciso. Nell'ottobre del 2018 Giulianoha rilevato una Bussola "che faceva acqua sia come stabilimento balneare che come locale di eventi, visto che gli spettacoli erano di livello molto basso"

InformazioneOnline.it

Leonardo Del Vecchio è morto/ Recente l'incontro delLuxottica con Zuckerberg Sonny Barger, ... Da quel momento la guida deglifu presa da Sonny Barger, che non è mai sceso dalla sua moto, ......state migliaia le persone che hanno voluto essere presenti per rendere un ultimo omaggio al... Giorgio Striano (chief operating officer), Piergiorgio(direttore delle risorse umane), ... Tanti messaggi per Pino Possoni: «Troppo presto sei andato a leggere il menu agli angeli» E’ il decano dei fotoreporter versiliesi, un’istituzione. Ha iniziato a scattare foto nei luoghi del bel mondo da ragazzo. Sulla breccia dagli anni del dopoguerra. E’ Colombo Francesconi, l’ospite di ...“La Vita è un sogno”: Gigi Marzullo a “Bussola Eventi”. La vita è un sogno o i sogni aiutano a vivere meglio” E “Si faccia una domanda e si dia una risposta”. Sono i notissimi tormentoni, i marchi di ...