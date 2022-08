Nuoto, Thomas Ceccon: “Una mattina molto tranquilla, sento un po’ di stanchezza” (Di martedì 16 agosto 2022) In semifinale con il minimo sforzo. Si può riassumere così la batteria dei 100 dorso agli Europei di Roma per Thomas Ceccon, che ha stabilito il miglior crono questa mattina, vincendo l’ultima batteria con il tempo di 53”70, battendo di otto centesimi il greco Apostolos Christou. Sarà con ogni probabilità ancora un duello tra l’azzurro e l’ellenico, come già accaduto nei 50, che hanno visto il successo di Christou e l’argento di Ceccon. Il campione del mondo in carica, però, ha dato un’ottima impressione stamattina, dimostrando di essere comunque nettamente l’uomo da battere. Lo stesso Ceccon ha confermato di non aver spinto: “Ovviamente sono andato abbastanza piano, ma al mattino si fa fatica a gareggiare e a fare un tempo più veloce”. Un Europeo ricchissimo di gare per l’azzurro, ... Leggi su oasport (Di martedì 16 agosto 2022) In semifinale con il minimo sforzo. Si può riassumere così la batteria dei 100 dorso agli Europei di Roma per, che ha stabilito il miglior crono questa, vincendo l’ultima batteria con il tempo di 53”70, battendo di otto centesimi il greco Apostolos Christou. Sarà con ogni probabilità ancora un duello tra l’azzurro e l’ellenico, come già accaduto nei 50, che hanno visto il successo di Christou e l’argento di. Il campione del mondo in carica, però, ha dato un’ottima impressione sta, dimostrando di essere comunque nettamente l’uomo da battere. Lo stessoha confermato di non aver spinto: “Ovviamente sono andato abbastanza piano, ma al mattino si fa fatica a gareggiare e a fare un tempo più veloce”. Un Europeo ricchissimo di gare per l’azzurro, ...

