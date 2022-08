Marcell Jacobs campione d’Europa: “Tanti non ci credevano. La fasciatura? Solo una contrattura. Ora la staffetta per sognare” (Di martedì 16 agosto 2022) Marcell Jacobs si è laureato campione d’Europa dei 100 metri. Il campione Olimpico ha trionfato a Monaco con il tempo di 9.95, mettendosi al collo una meritata medaglia d’oro dopo una stagione tribolata e caratterizzata da svariati infortuni, tra cui quello che gli ha impedito di prendere parte alla semifinale dei Mondiali di Eugene. Un trionfo totale per il velocista lombardo, che in inverno si era imposto sui 60 metri ai Mondiali Indoor. Marcell Jacobs ha raccontato la propria prestazione ai microfoni della Rai: “È stata una stagione complicata e difficile, arrivare verso la fine a questo Europeo e vincere è entusiasmante e mi dà fiducia. Non sono soddisfattissimo della gara, in semifinale mi sembrava di aver corso nettamente meglio, in finale c’era un po’ di ... Leggi su oasport (Di martedì 16 agosto 2022)si è laureatodei 100 metri. IlOlimpico ha trionfato a Monaco con il tempo di 9.95, mettendosi al collo una meritata medaglia d’oro dopo una stagione tribolata e caratterizzata da svariati infortuni, tra cui quello che gli ha impedito di prendere parte alla semifinale dei Mondiali di Eugene. Un trionfo totale per il velocista lombardo, che in inverno si era imposto sui 60 metri ai Mondiali Indoor.ha raccontato la propria prestazione ai microfoni della Rai: “È stata una stagione complicata e difficile, arrivare verso la fine a questo Europeo e vincere è entusiasmante e mi dà fiducia. Non sono soddisfattissimo della gara, in semifinale mi sembrava di aver corso nettamente meglio, in finale c’era un po’ di ...

