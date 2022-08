Maltempo su Siena, rinviato il palio dell'Assunta (Di martedì 16 agosto 2022) TROPPA PIOGGIA 16 agosto 2022 19:05 - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le foto della gallery ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 16 agosto 2022) TROPPA PIOGGIA 16 agosto 2022 19:05 - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le fotoa gallery ...

vigilidelfuoco : #Maltempo #Firenze, più di 100 gli interventi effettuati dai #vigilidelfuoco per il violento nubifragio che nella n… - Agenzia_Ansa : Rinviato il Palio di Siena a domani a causa del maltempo #ANSA - EleonoraMoioli : RT @CeresaRaffaele: #laPeggiore_DESTRA_diSempre Salvini a Siena per il palio...rinviato per maltempo....la sfiga continua....#spiaze #Vieni… - SanremoAncheNoi : RT @artnewsit: #Maltempo: violenta tromba d’aria nel #Salento. A #Siena rinviato il Palio - Egaleonis : RT @vigilidelfuoco: #Maltempo #Firenze, più di 100 gli interventi effettuati dai #vigilidelfuoco per il violento nubifragio che nella notte… -