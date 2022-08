Il Signore del Colore che ricerca l’essenzialità seducente del nero (Di martedì 16 agosto 2022) Se non avesse fatto quello che fa, Giulio Ridolfo sarebbe stato «un ibridatore di fiori, oppure un traduttore». In realtà però, il suo lavoro è esattamente identico ai due citati. Perché Ridolfo contamina e mette in contatto realtà diverse, elaborando per i suoi clienti un linguaggio ad hoc che si addice loro perfettamente, come un abito sartoriale. Per questo motivo, a servirsi del suo originale talento sono i marchi più noti della moda e del design mondiale: da Moroso a Vitra, da Tod’s a Poltrona Frau, i quali – come i suoi tanti ammiratori – hanno ribattezzato il 60enne udinese come «il Signore del Colore». Laureato in Fashion design presso la Domus Academy di Milano nel 1985, è Ridolfo a identificare e dettare le tonalità più adatte alle creazioni di questi brand, grazie a un approccio meditato basato sull’approfondimento, sullo studio, ... Leggi su linkiesta (Di martedì 16 agosto 2022) Se non avesse fatto quello che fa, Giulio Ridolfo sarebbe stato «un ibridatore di fiori, oppure un traduttore». In realtà però, il suo lavoro è esattamente identico ai due citati. Perché Ridolfo contamina e mette in contatto realtà diverse, elaborando per i suoi clienti un linguaggio ad hoc che si addice loro perfettamente, come un abito sartoriale. Per questo motivo, a servirsi del suo originale talento sono i marchi più noti della moda e del design mondiale: da Moroso a Vitra, da Tod’s a Poltrona Frau, i quali – come i suoi tanti ammiratori – hanno ribattezzato il 60enne udinese come «ildel». Laureato in Fashion design presso la Domus Academy di Milano nel 1985, è Ridolfo a identificare e dettare le tonalità più adatte alle creazioni di questi brand, grazie a un approccio meditato basato sull’approfondimento, sullo studio, ...

