Guerra nucleare Usa-Russia, in 5 miliardi potrebbero morire di fame (Di martedì 16 agosto 2022) (Adnkronos) – Una Guerra nucleare tra gli Stati Uniti e la Russia rischia di far morire di fame cinque miliardi di persone. E’ quanto rivela uno studio condotto dalla Rutgers University e pubblicato dalla rivista Nature Food, secondo il quale due terzi della popolazione mondiale potrebbe morire di fame in seguito a un conflitto nucleare tra le due grandi potenze. La conseguenza di una Guerra simile, infatti, sarebbe l’interruzione ”catastrofica” degli approvvigionamenti alimentari. Conseguenze devastanti sulle forniture di cibo potrebbero derivare anche da una Guerra nucleare di scala ridotta, come quella tra Pakistan e India, che ridurrebbe del 7 per cento in cinque ... Leggi su italiasera (Di martedì 16 agosto 2022) (Adnkronos) – Unatra gli Stati Uniti e larischia di fardicinquedi persone. E’ quanto rivela uno studio condotto dalla Rutgers University e pubblicato dalla rivista Nature Food, secondo il quale due terzi della popolazione mondiale potrebbediin seguito a un conflittotra le due grandi potenze. La conseguenza di unasimile, infatti, sarebbe l’interruzione ”catastrofica” degli approvvigionamenti alimentari. Conseguenze devastanti sulle forniture di ciboderivare anche da unadi scala ridotta, come quella tra Pakistan e India, che ridurrebbe del 7 per cento in cinque ...

sole24ore : ?? L'#Onu ha la capacità di fornire assistenza a una visita degli ispettori dell’#Aiea alla centrale nucleare di… - martaottaviani : Intanto, gira voce che i russi vogliano fare saltare entrale nucleare di #ZaporizhzhiaNPP per poi dare la colpa agl… - GiovaQuez : Il presidente della Duma, Vyacheslav Volodin: 'Le azioni di Washington e del regime di Kiev comportano il pericolo… - lifestyleblogit : Guerra nucleare Usa-Russia, in 5 miliardi potrebbero morire di fame - - ledicoladelsud : Guerra nucleare Usa-Russia, in 5 miliardi potrebbero morire di fame -