Fognini-Ramos Vinolas in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Cincinnati 2022 (Di martedì 16 agosto 2022) Fabio Fognini dovrà vedersela con Albert Ramos Vinolas in occasione del primo turno del Masters 1000 di Cincinnati 2022. L'azzurro è presente in main draw come lucky loser, dopo aver ceduto all'ultimo turno di qualificazione a Marcos Giro; l'italiano, nonostante il risultato avverso contro lo statunitense, ha mostrato ottimi colpi e ha lottato con onore: il vero Fognini in un momento in cui i risultati obiettivamente sono altalenanti. Ramos viene invece da un buon momento; quest'anno autorevole anche su superfici diverse dalla terra rossa con il suo mancino insidioso, seppur senza acuti ancora rilevanti. Grande attesa per il confronto tra due specialisti…di una superficie diversa.

