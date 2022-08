Europei di atletica, Crippa è medaglia di bronzo nei 5.000 metri (Di martedì 16 agosto 2022) L'italiano Yeman Crippa si prende la medaglia di bronzo agli Europei di atletica di Monaco. L'azzurro si è piazzato terzo nei 5000 metri, gara vinta dal norvegese Ingebrigtsen. Secondo lo spagnolo ... Leggi su gazzetta (Di martedì 16 agosto 2022) L'italiano Yemansi prende ladiaglididi Monaco. L'azzurro si è piazzato terzo nei 5000, gara vinta dal norvegese Ingebrigtsen. Secondo lo spagnolo ...

_Carabinieri_ : Atletica, Campionati Europei Assoluti di Monaco di Baviera: Complimenti all'App. Matteo Giupponi del Centro Sportiv… - SkyTG24 : Europei di atletica 2022, oggi è il giorno di Jacobs e Tamberi: programma e orari - SkyTG24 : Europei atletica, Giupponi bronzo nella 35km di marcia - RossGuadagno : RT @Eurosport_IT: Non prendete impegni per stasera! #Atletica | #Munich2022 | #Jacobs | #Tamberi - News24_it : Europei di Atletica, Jacobs si gioca l'oro nella finale dei 100 metri (ore 22.15), Tamberi in finale nel salto in a… -