Esplosioni in base russa in Crimea, Kiev: "La regione è nostra e ce la riprenderemo" (Di martedì 16 agosto 2022) Diverse Esplosioni sono avvenute in Crimea questa mattina. La prima in un deposito di armi nella base russa di Dzhankoi, che, secondo Mosca, e stata causata da un “sabotaggio”. In seguito sono stati avvistati dei pennacchi di fumo nero... Leggi su europa.today (Di martedì 16 agosto 2022) Diversesono avvenute inquesta mattina. La prima in un deposito di armi nelladi Dzhankoi, che, secondo Mosca, e stata causata da un “sabotaggio”. In seguito sono stati avvistati dei pennacchi di fumo nero...

