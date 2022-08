Economia e ordine pubblico. L’Occidente non chiuda il dialogo con l’Afghanistan (Di martedì 16 agosto 2022) Dal punto di vista geopolitico, l’Afghanistan occupa una posizione di rilievo fra l’Asia Centrale e il Subcontinente Indiano. Da Alessandro Magno ai Mongoli ha costituito la via d’accesso dall’Asia Centrale all’India. Oggi, tale ruolo geopolitico è accresciuto dalla possibilità che dia accesso anche al Golfo e che il suo territorio costituisca, da un lato luogo necessario di transito verso l’India del petrolio e del gas e, dall’altro, rappresenti per il Pakistan area di profondità strategica rispetto alla nemica India. Inoltre, l’Afghanistan dispone di risorse naturali valutate dagli USA a 3 trilioni di dollari – con i cinesi che gestiscono una grande miniera di rame – e, con la sua instabilità e radicalismo islamico, rappresenta una minaccia per gli Stati della regione – dall’Uzbekistan al cinese Sinkiang – di cui ospita gruppi terroristici. Con il ... Leggi su formiche (Di martedì 16 agosto 2022) Dal punto di vista geopolitico,occupa una posizione di rilievo fra l’Asia Centrale e il Subcontinente Indiano. Da Alessandro Magno ai Mongoli ha costituito la via d’accesso dall’Asia Centrale all’India. Oggi, tale ruolo geopolitico è accresciuto dalla possibilità che dia accesso anche al Golfo e che il suo territorio costituisca, da un lato luogo necessario di transito verso l’India del petrolio e del gas e, dall’altro, rappresenti per il Pakistan area di profondità strategica rispetto alla nemica India. Inoltre,dispone di risorse naturali valutate dagli USA a 3 trilioni di dollari – con i cinesi che gestiscono una grande miniera di rame – e, con la sua instabilità e radicalismo islamico, rappresenta una minaccia per gli Stati della regione – dall’Uzbekistan al cinese Sinkiang – di cui ospita gruppi terroristici. Con il ...

