Ciclismo | startlist cronometro Europei 2022 | orari | pettorali di partenza | dove vederli in tv | streaming

(Di martedì 16 agosto 2022) Mercoledì 17 agosto (ore 17.30) andrà in scena lamaschile deglidi. L’Italia sogna in grande con Filippo Ganna: il Campione del Mondo delle prove contro il tempo insegue il colpaccio e ha tutte le carte in regola per puntare alla medaglia d’oro. Il piemontese scatterà per ultimo, esattamente alle ore 18:19. L’azzurro, reduce dalla prova in linea su strada, punta al titolo continentale mai vinto in carriera. Lo scorso anno Filippo Ganna perse lo scontro diretto con lo svizzero Stefan Kueng, che in questa occasione cercherà di difendere la maglia blu-stellata. Il percorso è totalmente pianeggiante e strizza l’occhio ai lunghi rapporti che il nostro portacolori è in grado di sostenere con disinvoltura. Gli altri uomini di riferimento sono il tedesco Maximilian Walscheid, l’olandese Jos ...