Atletica, Europei 2022: Hassane Fofana accede alle semifinali nei 110 ostacoli, eliminato Simonelli (Di martedì 16 agosto 2022) Ci sarà solo un azzurro nelle semifinali dei 110 ostacoli agli Europei di Atletica a Monaco di Baviera. A staccare il biglietto per domani è stato Hassane Fofana, che ha brillato nella terza batteria della mattina, mentre non è riuscito a qualificarsi l'altro italiano Lorenzo Ndele Simonelli. Il migliore in assoluto nelle batterie è stato lo svizzero Finley Gayo, che ha fermato il cronometro sul 13"46, centrando anche la sua miglior prestazione stagionale. Era stata anche al batteria di Simonelli, che ha concluso al sesto posto (13"95), in un arrivo tiratissimo e con l'azzurro che ha lamentato una scorrettezza proprio sull'ultimo ostacolo del belga Obasuyi, che ha allargato leggermente il braccio nel superare l'ostacolo.

