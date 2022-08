Animali Fantastici | Mads Mikkelsen non esclude un ritorno di Johnny Depp

(Di martedì 16 agosto 2022), ospite del Sarajevo Film Festival, non ha escluso un futurodinella saga diha parlato del possibiledimentre era ospite del Sarajevo Film Festival, dove ha ricevuto un premio alla carriera. L'attore, parlando della sua esperienza nella saga tratta dai libri di J.K. Rowling, ha infatti ammesso che l'esito della battaglia legale con Amber Heard potrebbe cambiare la situazione. In- I segreti di Silente,ha interpretato Gellert Grindelwald, ammettendo i suoi dubbi e le preoccupazioni ...

BestMovieItalia : Johnny Depp tornerà ad interpretare Grindelwald? Una star di Animali Fantastici accende le speranze -… - blackhereticc : @soleluna222 tralasciando che a lui non frega proprio nulla di gellert e animali fantastici ma che senso ha chiedetegli di d3pp? - 3cinematographe : Mads Mikkelsen è tornato a parlare della questione 'Animali Fantastici' e ha lasciato intendere un probabile ritorn… - JustNerd_IT : Animali Fantastici: Johnny Depp tornerà nei panni di Grindelwald? Per Mads Mikkelsen è possibile -… - badtasteit : Animali Fantastici: #JohnnyDepp potrebbe tornare a interpretare Grindelwald, secondo Mads Mikkelsen -

Come tutti ricorderete, nel novembre di due anni fa Johnny Depp ha ufficialmente reso noto di essere stato licenziato dal franchisedopo la sconfitta in tribunale contro il The Sun; un processo che gli è costato numerosi ruoli e al termine del quale il giudice aveva stabilito che fosse legittimo riferirsi all'...In- I segreti di Silente , Mads Mikkelsen ha interpretato Gellert Grindelwald, ammettendo i suoi dubbi e le preoccupazioni nell'interpretare il ruolo. L'attore ha spiegato: " ...A sorpresa, Mads Mikkelsen dichiara che secondo lui, Johnny Depp potrebbe reclamare il ruolo di Grindelwald in un eventuale quarto film di Animali Fantastici.Mads Mikkelsen ha ottenuto il ruolo di Gellert Grindelwald da Johnny Depp nel franchise di Animali fantastici, dopo che Warner Bros ha deciso di escludere il secondo dalla saga prequel di Harry Potter ...