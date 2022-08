Amici, Cosmary e Nunzio hanno una storia? La reazione di Alex spiazza (Di martedì 16 agosto 2022) La relazione sentimentale nata ad Amici tra Alex Wyse e Cosmary Fasanelli è giunta al termine un po' di tempo fa. I due annunciarono la fine della loro relazione, la quale pare abbia portato dietro di sé molti strascichi. A distanza di poco più di un mese da questo triste annuncio, però, la ballerina pare si sia avvicinata ad un altro ragazzo, anche lui ex volto del talent show di Canale 5. La persona in questione è Nunzio Satancampiano. I due sono stati avvistati spesse volte insieme e, attualmente, sono in vacanza a Taormina. In molti, allora, non hanno potuto fare a meno di ipotizzare che tra loro ci fosse del tenero. La notizia è arrivata anche all'ex di Cosmary, il quale ha reagito in modo drastico. Alex, infatti, ha smesso di seguire entrambi sui social. Il ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 16 agosto 2022) La relazione sentimentale nata adtraWyse eFasanelli è giunta al termine un po' di tempo fa. I due annunciarono la fine della loro relazione, la quale pare abbia portato dietro di sé molti strascichi. A distanza di poco più di un mese da questo triste annuncio, però, la ballerina pare si sia avvicinata ad un altro ragazzo, anche lui ex volto del talent show di Canale 5. La persona in questione èSatancampiano. I due sono stati avvistati spesse volte insieme e, attualmente, sono in vacanza a Taormina. In molti, allora, nonpotuto fare a meno di ipotizzare che tra loro ci fosse del tenero. La notizia è arrivata anche all'ex di, il quale ha reagito in modo drastico., infatti, ha smesso di seguire entrambi sui social. Il ...

Novella_2000 : Cosmary, dopo la rottura con Alex, avvistata in Sicilia in compagnia di un altro ex allievo di Amici 21 - infoitcultura : Il triangolo di Amici 21: Alex – Cosmary e Nunzio. Che cosa succede? - tuttopuntotv : Il triangolo di Amici 21: Alex – Cosmary e Nunzio. Che cosa succede? #amici21 #cosmex #alex #cosmary… - pandistxlla : mi sto perdendo tutti i gossip di amici da un bel po' e ora ho letto in tl che c'è un inciucio tra nunzio e cosmary? ?????????????? - blogtivvu : Cosmary e Nunzio stanno insieme? “Visto un bacio”, il gesto di Alex: esplode il gossip di Amici #amici21 #alexwyse -