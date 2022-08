Verona | Cioffi | Sono preoccupato | ma credo in quello che faccio' '

Leggi su terzotemponapoli

(Di lunedì 15 agosto 2022) Gabriele, allenatore dell'Hellas, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa, dopo la sconfitta contro il Napoli. Cosa non ha funzionato oggi?"Citanti giocatori chealla ribalta dal primo momento, e quindi vanno aiutati. Come vado aiutato io. -afferma- Altrimenti si mandano allo sbando ragazzi di valore. Un paio di giocatori scesi in campo hanno un milione di attenuanti, altri hanno la testa dentro e fuori. Ho visto una reazione, ma il clic non è che ce l'hai dalla mattina alla sera". Si tratta di una questione soltanto di testa, o serve qualcosa dal mercato?"Da un giocatore come Amione, che ha fatto 16 presenze in B, non puoi aspettarti Maldini, -prosegue- sebbene io sia contento della sua prestazione e del suo esordio ...