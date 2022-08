Un torneo per ricominciare (Di lunedì 15 agosto 2022) Con i tornei non si sbaglia mai. E quale momento migliore se non questo per farne uno? Complice anche l’infortunio di Ilja Dragunov che ha dato il via al torneo per il prossimo campione, UK può finalmente tirare un sospiro di sollievo, dopo un periodo decisamente difficoltoso. Certo, è anche vero che debba esserci i giusti wrestler, le giuste dinamiche, il vincitore adatto e un po’ di sana imprevedibilità che in questo torneo in particolare manca leggermente, e non solo perchè i primi due match del lato sinistro del tabellone sono già fatti ma anche riguardo al vincitore in sè, dal momento che i pronostici si riducono a pochi (se non due) nomi. Partiamo da quanto già abbiamo visto. I due match dell’ultima puntata hanno visto vincere da un lato Trent Seven e dall’altro Oliver Carter e i due si sfideranno molto presto per decretare chi sarà il ... Leggi su zonawrestling (Di lunedì 15 agosto 2022) Con i tornei non si sbaglia mai. E quale momento migliore se non questo per farne uno? Complice anche l’infortunio di Ilja Dragunov che ha dato il via alper il prossimo campione, UK può finalmente tirare un sospiro di sollievo, dopo un periodo decisamente difficoltoso. Certo, è anche vero che debba esserci i giusti wrestler, le giuste dinamiche, il vincitore adatto e un po’ di sana imprevedibilità che in questoin particolare manca leggermente, e non solo perchè i primi due match del lato sinistro del tabellone sono già fatti ma anche riguardo al vincitore in sè, dal momento che i pronostici si riducono a pochi (se non due) nomi. Partiamo da quanto già abbiamo visto. I due match dell’ultima puntata hanno visto vincere da un lato Trent Seven e dall’altro Oliver Carter e i due si sfideranno molto presto per decretare chi sarà il ...

Federvolley : ?? DHL Test Match Tournament a #Cuneo #LaNazionale ??maschile pronta per l'ultimo torneo prima del Mondiale 2022 ??:… - Italbasket : ?? Mati Villa nel ?????????????? ?????????????????? ?? Complimenti alle Azzurre U18 per aver chiuso l’Europeo al quinto posto, quali… - MFulvia : RT @Italbasket: ?? Mati Villa nel ?????????????? ?????????????????? ?? Complimenti alle Azzurre U18 per aver chiuso l’Europeo al quinto posto, qualificandos… - Zona_Wrestling : Un torneo per ricominciare - 24GC24 : RT @Il_Mago_KK: Gente che ha preso merda per 130 anni, mangia tuttora merda in Europa e che senza gli arabi si interesserebbe al torneo del… -