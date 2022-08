Regina Elisabetta, scoperta verità occulta: i sudditi non la guarderanno più con gli stessi occhi (Di lunedì 15 agosto 2022) La Regina d’Inghilterra è una delle donne che ha più poteri in tutto il mondo. A quanto pare tra questi c’è anche quello di parlare usando solo la sua borsa. Ecco come fa sua maestà. La monarca inglese a quanto pare oltre al potere legislativo, esecutivo e giudiziario del Regno Unito, ha anche quello di comunicare senza aprire bocca. Regina-Elisabetta-Altranotizia-(Fonte:Google) La Regina Elisabetta comunica senza parlare: il suo è un linguaggio molto speciale. Scopriamo quali sono i messaggi in codice che diffonde con la sua borsetta. Il linguaggio segreto della Regina Elisabetta La Regina Elisabetta, è la regnante con la carica più longeva, oltre a essere una delle figure nobiliari più amate del Regno Unito. Con ... Leggi su altranotizia (Di lunedì 15 agosto 2022) Lad’Inghilterra è una delle donne che ha più poteri in tutto il mondo. A quanto pare tra questi c’è anche quello di parlare usando solo la sua borsa. Ecco come fa sua maestà. La monarca inglese a quanto pare oltre al potere legislativo, esecutivo e giudiziario del Regno Unito, ha anche quello di comunicare senza aprire bocca.-Altranotizia-(Fonte:Google) Lacomunica senza parlare: il suo è un linguaggio molto speciale. Scopriamo quali sono i messaggi in codice che diffonde con la sua borsetta. Il linguaggio segreto dellaLa, è la regnante con la carica più longeva, oltre a essere una delle figure nobiliari più amate del Regno Unito. Con ...

paolacx2 : #Official nel profilo se sei la Regina Elisabetta ?? ciao popolo - BartolucciFabio : Oggi è il genetliaco di S.A.R. Anna del Regno Unito, è l'unica figlia femmina della regina Elisabetta II del Regno… - IOdonna : In Scozia fino a settembre, la regina Elisabetta è costretta a rinunciare a tanti suoi passatempi estivi. Ma non ai… - zazoomblog : In Scozia fino a settembre la regina Elisabetta è costretta a rinunciare a tanti suoi passatempi estivi. Ma non ai… - infoitcultura : Regina Elisabetta in lutto, piange la scomparsa di una persona a lei molto vicina -