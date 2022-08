Quadarella trionfa agli Europei nei 1500 sl | oro anche dai tuffi

Agenzia_Ansa : Europei di nuoto, l'Italia vince la quinta medaglia d'oro di oggi: dopo quelle di Minisini, Panziera, Ceccon e Mart… - LucRossi1 : RT @Agenzia_Ansa: Simona Quadarella ha dominato la finale dei 1500 stile libero agli Europei di nuoto a Roma: l'azzurra ha così stravinto l… - lancellone : RT @Agenzia_Ansa: Simona Quadarella ha dominato la finale dei 1500 stile libero agli Europei di nuoto a Roma: l'azzurra ha così stravinto l… - Ma104085 : RT @Agenzia_Ansa: Simona Quadarella ha dominato la finale dei 1500 stile libero agli Europei di nuoto a Roma: l'azzurra ha così stravinto l… - aurorablanca_ : RT @Agenzia_Ansa: Simona Quadarella ha dominato la finale dei 1500 stile libero agli Europei di nuoto a Roma: l'azzurra ha così stravinto l… -

, atleta del Circolo Canottieri Aniene, ha toccato in 15'54'15 diventando l'unica europea ad aver vinto tre titoli sui 1500 sl. Argento alla magiara Viktória Mihályvári - Farkas (16'02'15), ...Laè la prima nuotatrice italiana a vincere per otto volte la medaglia d'oro agli Europei. Giorgio Minisini , 26 anni, e Lucrezia Ruggiero , 22, hanno vinto la medaglia d'oro nel duo misto ...La nuotatrice romana è l'unica ad aver vinto tre titoli sulla distanza, Bronzo per Carmagnoli AGI - Trionfo di Simona Quadarella nei 1500 stile libero dei Campionati europei di nuoto di Roma. La nuota ...Impresa di Simona Quadarella nei 1.500 stile libero agli Europei di nuoto a Roma: oro per la terza volta agli Europei su questa distanza.