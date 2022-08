Parlamentarie M5S | l’assalto dei parenti | dal compagno della Dadone ai fratelli di Buffagni e Trenta

(Di lunedì 15 agosto 2022) Mariti di, mogli di,di. Lea 5 Stelle per la scelta dei candidati alle prossime elezioni politiche sono anche un ‘affare’ di famiglia. Scorrendo l’elenco degli aspiranti deputati e senatori grillini, pubblicato sul sito del Movimento 5 Stelle in vista del voto online di domani, non è difficile incappare in una serie di “d’arte” di esponenti politici che hanno ricoperto anche ruoli importanti nel Movimento 5 Stelle e nelle istituzioni, e che in alcuni casi non hanno potuto ripresentarsi a causaregola del doppio mandato. Candidato alla Camera nel collegio Lombardia 1 troviamo Davide, 32 anni, fratello di Stefano, deputato ed ex viceministro allo Sviluppo economico. Si candida anche ildell’ex ministraNel ...

Vigilia delle '' dei 5 Stelle: nella lista di 2000 candidati già on line, c'è anche Giuseppe Conte che punta al collegio della Camera Lazio 1. Scorrendo l'elenco degli aspiranti deputati e senatori ...Per il Movimento 5 Stelle è tempo di '', le consultazioni in rete degli iscritti per ... Tra gli autocandidati delin Puglia, qualche novità e molti parlamentari uscenti che non hanno ...CASTELLI ROMANI (politica) - Gli iscritti al partito di Beppe Grillo domani, martedì 16 agosto dalle ore 10 alle 22, sono chiamati a rispondere alla consultazione in rete per scegliere chi saranno i .Vigilia del voto, attesa per il listino di 18 nomi blindati che sarà scelto da Giuseppe Conte e irrita parte del Movimento ...