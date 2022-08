Osimhen segna il gol del 2-1 al 47esimo e sfotte i tifosi del Verona (Di lunedì 15 agosto 2022) A Verona il Napoli chiude meritatamente in vantaggio il primo tempo per 2-1. La squadra di Spalletti domina dal primo all’ultimo minuto. Undici tiri in porta contro due. 80% di possesso palla. Eppure al 29esimo si ritrova in svantaggio con gol di Lasagna su azione d’angolo. Il Napoli reagisce con veemenza. E prima pareggia con Kvara che schiaccia di testa un cross di Lozano che sulla destra ha fatto ammattire i gialloblù. E poi all’ultimo secondo il gol del 2-1, su calcio d’angolo, con Osimhen che sul secondo palo devia in rete la spizzata di Di Lorenzo. Dopo il gol, Osimhen sfotte i tifosi del Verona facendo il segno delle lacrime, dei tifosi che si asciugano le lacrime. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 15 agosto 2022) Ail Napoli chiude meritatamente in vantaggio il primo tempo per 2-1. La squadra di Spalletti domina dal primo all’ultimo minuto. Undici tiri in porta contro due. 80% di possesso palla. Eppure al 29esimo si ritrova in svantaggio con gol di Lasagna su azione d’angolo. Il Napoli reagisce con veemenza. E prima pareggia con Kvara che schiaccia di testa un cross di Lozano che sulla destra ha fatto ammattire i gialloblù. E poi all’ultimo secondo il gol del 2-1, su calcio d’angolo, conche sul secondo palo devia in rete la spizzata di Di Lorenzo. Dopo il gol,delfacendo il segno delle lacrime, deiche si asciugano le lacrime. L'articolo ilNapolista.

