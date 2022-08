Nicolas Vaporidis | dopo la vittoria a ‘L’isola dei famosi’ l’assurda decisione | I fan non ci credono

Leggi su ildemocratico

(Di lunedì 15 agosto 2022) Il vincitore dell’Isola dei Famosi,, ha scelto di tornare sui suoi passi con una notizia che ha sconvolto tutti i fan. Da qualche giorno a questa parte non si parla d’altro che di, uomo che ha trionfato nell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi e della sualavorativa che ha preso senza pensarci due volte. Una scelta che è stata documentata anche dalla presenza di alcune foto in cui l’attore viene beccato nel momento in cui fa uno dei lavori più comuni di sempre. Le prime esperienze diE’ questo ciò cheporta avanti a Londra, luogo in cui è andato per la prima volta a 18 anniessersi diplomato. Il suo obiettivo ...