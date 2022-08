Napoli, braccio di ferro con il Sassuolo per Raspadori (Di lunedì 15 agosto 2022) Continua il braccio di ferro tra Napoli e Sassuolo per Raspadori: si cerca un accordo legato ai bonus per i neroverdi Il Napoli e il Sassuolo non hanno ancora trovato l’intesa per Raspadori. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’ultima offerta dei campani è di 29 milioni più bonus. E sono proprio bonus l’ultimo oggetto del contendere. Il Sassuolo chiede infatti di legare i bonus al rendimento di Raspadori e questa cosa non piace al Napoli, che avrebbe proposto di legare un bonus di 2 milioni alla qualificazione del club in Champions League nei prossimi anni. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 15 agosto 2022) Continua ilditraper: si cerca un accordo legato ai bonus per i neroverdi Ile ilnon hanno ancora trovato l’intesa per. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’ultima offerta dei campani è di 29 milioni più bonus. E sono proprio bonus l’ultimo oggetto del contendere. Ilchiede infatti di legare i bonus al rendimento die questa cosa non piace al, che avrebbe proposto di legare un bonus di 2 milioni alla qualificazione del club in Champions League nei prossimi anni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

