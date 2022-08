Milan Diallo, il centrale è in pole: niente follie per i rossoneri (Di lunedì 15 agosto 2022) Il Milan è alla ricerca di un difensore, ma senza fare follie: nella lista di Maldini e Massara in pole c’è Diallo del Psg Il Milan è alla ricerca di un difensore, ma senza fare follie: nella lista di Maldini e Massara in pole c’è Diallo del Psg. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il budget per il centrale fuori dal progetto dei parigini è di circa 10 milioni. niente spese folli, visto che anche Tanganga al momento resta in stand by per la richiesta di obbligo di riscatto che vuole il Tottenham. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 15 agosto 2022) Ilè alla ricerca di un difensore, ma senza fare: nella lista di Maldini e Massara inc’èdel Psg Ilè alla ricerca di un difensore, ma senza fare: nella lista di Maldini e Massara inc’èdel Psg. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il budget per ilfuori dal progetto dei parigini è di circa 10 milioni.spese folli, visto che anche Tanganga al momento resta in stand by per la richiesta di obbligo di riscatto che vuole il Tottenham. L'articolo proviene da Calcio News 24.

