Michele di Un posto al sole annuncia la morte di Teresa (Di lunedì 15 agosto 2022) A dare la notizia è stato Alberto Rossi, Michele in Un posto al sole, con un post su Instagram. È morta a 77 anni l’attrice Carmen Scivittaro. Nota al grande pubblico come Teresa Diacono nella soap Rai Un posto al sole, un personaggio molto amato dal pubblico. L’attrice, da qualche tempo distante dal set di Upas, è scomparsa per una malattia. La notizia della morte di Carmen Scivittaro ha scosso tutto la produzione della soap napoletana e i migliaia di fans. Nata a Napoli nel 1945, nella sua carriera tanto teatro e anche drammaturgia in radio, ha lavorato in opere come “La gatta Cenerentola” di Roberto De Simone, il “Mestiere di Padre” di Raffaele Viviani e “Ceneri di Beckett” di Lello Serao. Il successo di pubblico è arrivato nel 1998 con la soap Rai, dove con il ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 15 agosto 2022) A dare la notizia è stato Alberto Rossi,in Unal, con un post su Instagram. È morta a 77 anni l’attrice Carmen Scivittaro. Nota al grande pubblico comeDiacono nella soap Rai Unal, un personaggio molto amato dal pubblico. L’attrice, da qualche tempo distante dal set di Upas, è scomparsa per una malattia. La notizia delladi Carmen Scivittaro ha scosso tutto la produzione della soap napoletana e i migliaia di fans. Nata a Napoli nel 1945, nella sua carriera tanto teatro e anche drammaturgia in radio, ha lavorato in opere come “La gatta Cenerentola” di Roberto De Simone, il “Mestiere di Padre” di Raffaele Viviani e “Ceneri di Beckett” di Lello Serao. Il successo di pubblico è arrivato nel 1998 con la soap Rai, dove con il ...

MinaA8I96793095 : @Michele_Arnese Posto che il problema che dovrebbe interessare la politica non è il disservizio di #DAZN ma le boll… - AlessandroRaggi : @TERRinaldo @FilBarbera @torto_michele Garantirsi un posto in parlamento. Mica roba da poco. - eiopago1 : ??Scoppiò quindi una guerra nel cielo: Michele e i suoi angeli combattevano contro il drago. Il drago combatteva ins… - sonopoliedrico : ODDIO QUINDI AL PRIMO POSTO MICHELE E SCAROLA CON OVUNQUE SARAI - sadic0stears : Al sesto posto, due parimerito con 21 voti (3,3 %)! Carola e Michele - You & me #Amici21 -