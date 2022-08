Juve-Sassuolo 3-0 | gol Di Maria e doppietta Vlahovic

(Di lunedì 15 agosto 2022) (Adnkronos) – Comincia nel segno dei suoi uomini più attesi Dila stagione dellantus. I bianconeri superano 3-0 in casa ilnel posticipo della prima giornata di Serie A grazie a un gol e a un assist del ‘Fideo’ e a unadell’attaccante serbo. I padroni di casa soffrono solo nei primi venti minuti poi, trovato il vantaggio con Dial 26?, ben servito da Alex Sandro, giocano sul velluto e raddoppiano conbravo a procurarsi e a trasformare un rigore al 43? e calano il tris ancora con il serbo su assist dell’ex Psg. Unica nota stonata per Allegri l’uscita dal campo proprio del fuoriclasse argentino al 21? della ripresa per un fastidio all’adduttore, da valutare in settimana. I bianconeri partono subito forte con ...

La Juventus non stecca la prima e si unisce alle altre grandi che hanno esordito in campionato vincendo. Quattro gol il Milan, cinque il Napoli e tre i bianconeri che travolgono ilgrazie alla nuova coppia del gol Vlahovic - Di Maria ...La Juventus gioca a Ferragosto contro il, il Napoli è ospite del Verona Seconda ... L'Inter ospita lo Spezia, lachiude con il posticipo a Marassi contro la Samp Vai alla FotogalleryIn un turno dove non ci sono stati pareggi, i partenopei hanno espugnato per 5-2 Verona, la formazione di Massimiliano Allegri, invece, in casa ha battuto 3-0 il Sassuolo ...La Juventus debutta in campionato con un secco 3-0 al Sassuolo: il serbo fa doppietta, l'argentino incanta con gol e assist, ma poi esce per infortunio ...