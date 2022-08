Il primo consiglio? Accudirle e volergli bene

Leggi su iodonna

(Di lunedì 15 agosto 2022) Il pollice nero non esiste. Per mantenere una pianta in buona salute, la parola magica è prendersene cura: esattamente come occorre conoscere le esigenze di un bimbo o di un animale per accudirli al meglio, bisogna documentarsi sul vegetale scelto, sapere da quale clima e terreno arriva, e di quanto sole e acqua ha bisogno. E poi, dedicargli ogni giorno un po’ di tempo. Vederlo crescere rigoglioso ripaga di ogni sforzo. Sebastiano Guarisco, una laurea in Ingegneria gestionale e vivaista nell’azienda di famiglia Le Georgiche in provincia di Brescia, con le piante ci è cresciuto e le conosce, come dice lui, per osmosi. Ha scelto di condividere quanto ha imparato sul campo e alla Scuola agraria di Minoprio in Verde in cinque minuti (Gribaudo), un agilissimo manuale illustrato in cui trovare spiegazioni semplici e veloci a ogni dubbio sul mondo delle piante. A lui abbiamo posto 10 domande ...