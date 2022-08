Attrice: “Al GFVip persi la testa, mi ha distrutto la carriera” (Di lunedì 15 agosto 2022) In questa settimana di Ferragosto ha fatto molto discutere una recente intervista dell’Attrice Jane Alexander che nel 2018 ha preso parte alla terza edizione del Grande Fratello Vip. L’ultima condotta da Ilary Blasi nonché la più sfortunata. L’edizione è stata vinta da Walter Nudo ed ha visto al centro delle dinamiche la storia d’amore fra Giulia Salemi e Francesco Monte ed il caso trash fra la Marchesa d’Aragona e Maria Monsè al grido di marchesa-o-non-marchesa. Attrice e storico volto di Elisa Di Rivombrosa, quando Jane Alexander (o Giana Alessandra, per gli amanti del trash) ha confermato la sua partecipazione al Grande Fratello Vip tutti i suoi fan sono rimasti scioccati. “Tutti dovrebbero fare il GFVip almeno una volta nella vita!” – le sue parole a Diva & Donna – “Quello è l’unico posto al mondo in cui non sei nel mondo. ... Leggi su biccy (Di lunedì 15 agosto 2022) In questa settimana di Ferragosto ha fatto molto discutere una recente intervista dell’Jane Alexander che nel 2018 ha preso parte alla terza edizione del Grande Fratello Vip. L’ultima condotta da Ilary Blasi nonché la più sfortunata. L’edizione è stata vinta da Walter Nudo ed ha visto al centro delle dinamiche la storia d’amore fra Giulia Salemi e Francesco Monte ed il caso trash fra la Marchesa d’Aragona e Maria Monsè al grido di marchesa-o-non-marchesa.e storico volto di Elisa Di Rivombrosa, quando Jane Alexander (o Giana Alessandra, per gli amanti del trash) ha confermato la sua partecipazione al Grande Fratello Vip tutti i suoi fan sono rimasti scioccati. “Tutti dovrebbero fare ilalmeno una volta nella vita!” – le sue parole a Diva & Donna – “Quello è l’unico posto al mondo in cui non sei nel mondo. ...

