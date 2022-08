Valentina Ferragni | il bikini fa vedere l’underboob | curve pazzesche

freshblonde1 : gli orecchini di valentina ferragni - BELLISSIMO89ITA : RT @FeetCelebrityIT: Le piante di Valentina Ferragni tutte da baciare #feet #feetworship #feetfethish #feetfinder #soles - The_Sensitive_ : RT @FeetCelebrityIT: Le piante di Valentina Ferragni tutte da baciare #feet #feetworship #feetfethish #feetfinder #soles - IreneATMwannabe : RT @FeetCelebrityIT: Le piante di Valentina Ferragni tutte da baciare #feet #feetworship #feetfethish #feetfinder #soles - FeetCelebrityIT : Le piante di Valentina Ferragni tutte da baciare #feet #feetworship #feetfethish #feetfinder #soles -

In vacanza a Ibizia con la sorella maggiore Chiara, il cognato Fedez, i nipotini Leone e Vittoria, il fidanzato Luca Vezil e gli amici,non perde occasione per sfoggiare sui social outfit da cui prendere spunto (anche) per le nostre sere d'estate, tra aperitivi al tramonto, cene sul lungomare e scatenati dopocena. L'...La webstar, però, non é sola in questa sua metà turistica e vacanziera: insieme a lei vi sono la sorella, il marito Fedez e i figli avuti dal rapper Leone e Vittoria. Chiara ...Bikini pazzesco per Valentina Ferragni, che lascia vedere un "underboob" mozzafiato mentre posa negli scatti su Instagram con la sua Summer Uniform.Giulia Provvedi topless Instagram: l'influencer ha postato su Instagram una foto che la ritrae in topless sfidando così la censura ...