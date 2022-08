Uomini e Donne, Davide Donadei dimentica Chiara Rabbi accanto ad un’ex protagonista di Pechino Express? La segnalazione (Di domenica 14 agosto 2022) Sono passati diverse settimane da quando Davide Donadei si è assunto la responsabilità della fine della relazione con Chiara Rabbi dopo oltre un anno e mezzo d’amore. La coppia, che si è conosciuta a Uomini e Donne, sembrava molto unita è innamorata. Per l’ex tronista pugliese, Chiara aveva anche lasciato la sua città d’origine e si era trasferita a Lecce, dove lo aiutava nell’attività di famiglia. Dopo diverse indiscrezioni trapelate da fonti vicine ai due ex protagonisti del dating show, è arrivata la conferma della rottura da parte di entrambi. Tanti sono stati i rumor sui motivi per cui si sarebbero lasciati, dalla gelosia di Chiara ai tradimenti dell’uomo, poi smentiti. Negli ultimi giorni, mentre Chiara sta cercando di ... Leggi su isaechia (Di domenica 14 agosto 2022) Sono passati diverse settimane da quandosi è assunto la responsabilità della fine della relazione condopo oltre un anno e mezzo d’amore. La coppia, che si è conosciuta a, sembrava molto unita è innamorata. Per l’ex tronista pugliese,aveva anche lasciato la sua città d’origine e si era trasferita a Lecce, dove lo aiutava nell’attività di famiglia. Dopo diverse indiscrezioni trapelate da fonti vicine ai due ex protagonisti del dating show, è arrivata la conferma della rottura da parte di entrambi. Tanti sono stati i rumor sui motivi per cui si sarebbero lasciati, dalla gelosia diai tradimenti dell’uomo, poi smentiti. Negli ultimi giorni, mentresta cercando di ...

