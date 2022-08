Sindrome premestruale, come gestirla: i consigli per scacciare l’irritabilità (Di domenica 14 agosto 2022) Il normale scorrere della vita porta per le donne la classica settimana del ciclo ed in alcune potrebbe manifestarsi la Sindrome premestruale. Andiamo a scoprire come gestirla attraverso alcuni consigli per scacciare l’irritabilità. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM La Sindrome premestruale è un disturbo che colpisce molte donne nei giorni subito antecedenti Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di domenica 14 agosto 2022) Il normale scorrere della vita porta per le donne la classica settimana del ciclo ed in alcune potrebbe manifestarsi la. Andiamo a scoprireattraverso alcuniper. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Laè un disturbo che colpisce molte donne nei giorni subito antecedenti Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

ppioppeto : Che dire sono talmente in sindrome premestruale che mi stavo mettendo a piangere vedendo degli sposi che si baciano… - maine_coon2 : @HoaraBorselli Che palle questa Segre! Ha rotto le scatole con le sue stupidaggini, lei che è solo una galoppina de… - _05012022_ : Ahhhh! la sindrome premestruale. Comodo avere una 'malattia' cui dare la colpa per la propria incapacità a comprend… - GrianSullivan : Pochi giorni fa ero in piena sindrome premestruale,quindi depressa da morire,sempre pronta alle lacrime e nervosiss… - aoimotion : Sto cominciando a fare caso a quando sono in sindrome premestruale e gli effetti che ha su di me ora inizio a notar… -